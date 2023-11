PSG : Il a eu très chaud à cause de Mbappé…

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le feuilleton Kylian Mbappé avait fait couler beaucoup d'encre l'été dernier, lorsque le capitaine de l'équipe de France avait signifié au PSG son refus de prolonger son contrat. Et ce dossier avait directement menacé Luis Campos, qui ne semble pas passé loin d'un renvoi de ses fonctions de conseiller sportif. Explications.

En juin dernier, Kylian Mbappé avait signifié par courrier à la direction du PSG qu'il n'activerait pas sa clause de prolongation de contrat jusqu'en 2025, ce qui avait alors provoqué un coup de tonnerre au sein du club de la capitale. D'abord écarté pendant plusieurs semaines avant d'être finalement réintégré, Mbappé n'a toujours pas réglé la question autour de son avenir à long terme au PSG. Mais tout ce feuilleton estival a bien failli avoir des répercussions sur le sort de Luis Campos, le conseiller sportif du club de la capitale.

Campos menacé à cause du dossier Mbappé

Dans un chat organisé avec des internautes, le journaliste du Parisien Laurent Perrin explique que le cas Mbappé aurait pu coûter sa place au dirigeant portugais : « Il y a eu de nombreux doutes cet été, notamment à cause du dossier Mbappé et de sa non prolongation qui avait été très mal gérée. Mais tous les doutes se sont estompés. Campos a très bien travaillé sur le mercato avec Nasser Al-Khelaïfi », indique le journaliste. Luis Campos a donc finalement été conservé par le PSG, et il semble avoir clairement rectifié le tir avec son mercato convaincant.

