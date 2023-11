Mbappé abandonné au PSG, Luis Enrique doit réagir

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un début de saison mitigé, Kylian Mbappé doit s'adapter au plan de jeu de Luis Enrique qui penche essentiellement sur le côté droit avec Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé. Par conséquent, à gauche, le crack de Bondy est moins influent et la situation pourrait rapidement devenir problématique.

Cet été, le PSG a tout changé. Luis Enrique est arrivé pour remplacer Christophe Galtier, et surtout, Lionel Messi et Neymar sont partis, faisant de Kylian Mbappé le leader incontesté du projet. Et pourtant, de façon assez paradoxale, cela ne se ressent pas dans le jeu depuis le début de saison.

Mbappé va à Madrid, le PSG va halluciner ? https://t.co/tqyN4wEvYQ pic.twitter.com/0LiSfrhr6I — le10sport (@le10sport) November 9, 2023

Mbappé esseulé sur le côté gauche

Et pour cause, comme le souligne L'EQUIPE , le latéral gauche, en l'occurrence Lucas Hernandez reçoit la consigne de ne pas accompagner les attaques, ce qui prive Kylian Mbappé d'un relai dans son couloir. A l'inverse, Luis Enrique insiste sur le fait que les relances doivent passer par la droite, le côté fort du PSG cette saison avec Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi. Une situation qui pourrait frustrer Kylian Mbappé.

Luis Enrique va-t-il adapter sa tactique ?

Luis Enrique pourrait donc être amené à faire évoluer sa tactique afin d'impliquer plus Kylian Mbappé. La solution la plus évidente serait d'équilibrer le jeu du PSG en le faisant moins pencher à droite. Dans cette optique, le retour de Nuno Mendes pourrait être bénéfique pour le crack de Bondy, tout comme la montée en puissance de Lee Kang-In dont la qualité de passes pourrait également aider Kylian Mbappé à combiner.