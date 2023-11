Bourreau du PSG, il lâche une grande annonce

Benjamin Labrousse

Mardi soir, le PSG s’est manqué en concédant une nouvelle défaite à l’extérieur en Ligue des Champions face à l’AC Milan (2-1). Dépassés, les partenaires de Kylian Mbappé ont rencontré une formation milanaise revancharde. Propriétaire du club italien, Gerry Cardinale s’est d’ailleurs délecté de la bataille remportée par les siens.

Paris avait l’occasion de faire le break. Après avoir enchaîné cinq succès consécutifs toute compétition confondue, le PSG a de nouveau chuté à l’extérieur. Défaits (2-1) ce mardi soir à San Siro, les hommes de Luis Enrique ont fait face à une redoutable équipe de l’AC Milan, très dangereuse en transition notamment.

L’AC Milan jubile après le PSG

Mais si le PSG se mord les doigts, l’AC Milan jubile. Et pour cause. Car si avec ce succès, les Rossoneri se retrouvent désormais 3èmes du groupe F de Ligue des Champions, le club lombard retrouve des couleurs après une période très compliquée. Les partenaires de Mike Maignan et d’Olivier Giroud restaient sur 4 matchs sans victoires. De plus, l’AC Milan a enfin mis fin à sa disette offensive en C1, les deux buts inscrits mardi soir face au PSG étant les premiers de la compétition pour les Milanais.

« Je suis très fier de tout ce qui montre le meilleur de Milan »