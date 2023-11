PSG : Une grande première concoctée par Luis Enrique ?

Thomas Bourseau

Depuis son retour des Jeux Asiatiques, Kang-In Lee a été décisif à trois reprises en quatre matchs disputés. Et alors que le PSG se déplace à Milan en Ligue des champions mardi, Luis Enrique pourrait lui offrir sa première titularisation en Ligue des champions.

On prend les mêmes et on recommence ? Le 25 octobre dernier, le PSG n’a fait qu’une bouchée du Milan AC en s’imposant au Parc des princes sur le score de 3 buts à 0. Match au cours duquel Kang-In Lee a inscrit son premier but avec le PSG.

Kang-In Lee décisif lors des 3 derniers matchs du PSG

Alors qu’il venait tout juste de rentrer des Jeux Asiatiques avec seulement un match plein face à Strasbourg (3-0) juste avant le Milan AC, l’international sud-coréen s’est montré décisif à chaque match depuis le Milan AC avec une passe décisive à Brest (3-2) et un but lors de la réception de Montpellier vendredi (3-0).

Une première titularisation en Ligue des champions pour Kang-In Lee ?