PSG : Un gros problème enfin réglé par Luis Enrique ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique a réussi à instaurer une nouvelle mentalité chez ses joueurs. Clairement, l’Espagnol est différent de ses prédécesseurs dans la capitale, et ce avec un projet bien différent. Selon Florent Gautreau, Luis Enrique a déjà résolu de nombreux problèmes dans la capitale.

Le PSG réalise un bon début de saison. Pour sa deuxième saison sur le banc du club parisien, Luis Enrique a affirmé que sa formation allait être encore plus compétente. Sans stars, Paris espère réaliser ses objectifs, et cela passera par une bonne cohésion de groupe. Invité de Rothen S’enflamme, Vitinha s’est exprimé à ce propos.

PSG : Une star internationale déménage à Paris et lâche une annonce surprise https://t.co/WHYD1MAPq6 pic.twitter.com/9fvcfgwvgW — le10sport (@le10sport) October 30, 2024

« C'est forcément différent »

« C'est différent quand tu as un collectif, une équipe plus jeune et qui ils ont tous beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie de faire des choses. Quand tu vois un collectif plus vieux, c'est pas qu'ils n'ont pas envie mais la façon de faire est différente. Quand tu es plus expérimenté, tu es plus dans la gestion peut-être, même aux entraînements. Quand tu joues, la dynamique n'est pas la même. Et moi, je ne dis pas que c'est mieux ou que c'est pire, mais c'est différent. C'est forcément différent », a ainsi confié le milieu de terrain portugais.

« Le problème des coachs au PSG c'était de gérer et d'emmener le vestiaire »

Ayant réussi à transformer le PSG depuis son arrivée, Luis Enrique est la pièce centrale du projet parisien. Selon Florent Gautreau, l’Espagnol a déjà réussi à résoudre de nombreux problèmes à Paris : « Ce qui est différent, c'est la façon dont le vestiaire accepte et reçoit ce que le coach essaie de leur inculquer, à savoir quelque chose d'un peu périlleux par rapport à la possession et de parfois un peu compliqué à mettre en place en Ligue des champions. Et c'est le plus important, puisque le problème des coachs au PSG c'était de gérer et d'emmener le vestiaire. Et Luis Enrique y arrive », a confié le journaliste dans l’After Foot.