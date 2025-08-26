PSG : Surprise, un gros transfert fuite sur les réseaux ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que l’avenir de Malick Fofana reste flou à l’approche des derniers jours de mercato, le jeune attaquant de l'OL attire déjà toutes les attentions. L’échange entre un fan parisien et le journaliste belge Sacha Tavolieri a même ajouté une touche d’incertitude autour d'une possible arrivée de l'ailier au PSG.

Malick Fofana est devenu l’un des dossiers brûlants du mercato estival. Alors que l'OL cherche à renflouer ses caisses, l'ailier belge pourrait être sacrifié, même si la direction lyonnaise espère le conserver. « Malick est un très bon joueur et nous sommes contents qu’il soit chez nous. Nous n’avons clairement pas terminé notre mercato dans les entrées comme dans les sorties. Ce sera une longue semaine qui s’annonce » a déclaré Matthieu Louis-Jean, directeur sportif de l'OL.

Quel avenir pour Fofana ? Le départ de Fofana représenterait une lourde perte pour l'OL. Encore buteur ce samedi face à Metz (3-0), le joueur pourrait être d'une grande aide cette saison. D'ailleurs, le joueur impressionne au-delà des frontières lyonnaises. Sur X, Djamel, célèbre fan du PSG n'a pas masqué son admiration.