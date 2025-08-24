Transfert raté au PSG : Il s’éclate avec Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG était tout proche de finaliser le transfert du talent argentin Franco Mastantuono. Finalement, ce dernier décidera de s’engager en faveur du Real Madrid. Le joueur de 18 ans s’est très bien intégré au sein du vestiaire madrilène, et pourrait désormais prétendre à une place de titulaire selon la presse espagnole.

Désormais très attentif au marché des jeunes talents, le PSG n’est pas passé loin de frapper un très grand coup cet été. Considéré comme l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs du monde, Franco Mastantuono était proche de s’engager en faveur du club parisien. Le crack né en 2007 avait même échangé avec Luis Enrique. Finalement, ce dernier a signé avec le Real Madrid, qui a débarqué tardivement dans le dossier.

« J’ai échangé avec Luis Enrique » « Je remercie tous les clubs m’ayant contacté. J’ai échangé avec Luis Enrique et je le remercie. Xabi Alonso m’a ensuite appelé et a été très convaincant, j’ai adoré », confiait Mastantuono lors de sa présentation avec le Real Madrid. Mardi soir, lors de la victoire de la bande à Kylian Mbappé contre Osasuna, l’Argentin a réalisé une belle entrée en jeu.