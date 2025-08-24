Real Madrid : Le gros pari avec Kylian Mbappé !

Alexis Brunet

La saison dernière, le Real Madrid n’a remporté aucun titre majeur. Une véritable hérésie pour le géant espagnol, qui espère corriger cela pour la première année de Xabi Alonso à sa tête. Le technicien madrilène a un plan pour y arriver et il aura notamment besoin d’un Kylian Mbappé à son meilleur niveau.

Mardi dernier, le Real Madrid a officiellement lancé sa saison en Liga. Les partenaires d’Aurélien Tchouaméni affrontaient Osasuna à domicile et ils s’en sont sortis sur la plus petite des marges (1-0). Xabi Alonso peut remercier Kylian Mbappé, qui a offert les trois points aux Madrilènes grâce à un penalty à la 51ème minute.

Xabi Alonso veut retrouver un grand Mbappé Kylian Mbappé a donc sauvé le Real Madrid face à Osasuna et il pourrait le faire à de nombreuses reprises cette saison. En conférence de presse, Xabi Alonso a indiqué qu’il comptait beaucoup sur son attaquant pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs. Ses propos sont rapportés par Foot Mercato. « Retrouver la meilleure version de Mbappé ? Je vais essayer de l’aider, de faire en sorte que l’équipe l’aide, et qu’il aide l’équipe à gagner, pour qu’il se sente à l’aise. Il est un élément fondamental de l’équipe, de par son poids et son influence sur les autres joueurs. Plus les pièces s’emboîtent, plus ce sera l’une des clés de la saison que d’être capable de jouer en équipe. »