Le PSG vire un joueur : «J'ai du mal à comprendre»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi soir au Parc des Princes, Gianluigi Donnarumma a pu faire ses adieux aux supporters du PSG. L’Italien, poussé vers la sortie par l’arrivée de Lucas Chevalier à Paris, se dirige désormais vers la Premier League. Si Luis Enrique assume cette décision radicale, Rio Mavuba lui, ne la comprend toujours pas.

Des adieux émouvants. Acclamé par le public du Parc des Princes vendredi soir après la victoire du PSG contre Angers (1-0), Gianluigi Donnarumma quitte le club de la capitale par la grande porte. Faisant partie des héros du sacre parisien en Ligue des Champions, l’Italien laisse désormais sa place à Lucas Chevalier, recruté cet été par le PSG.

Luis Enrique assume pour Donnarumma Poussé vers la sortie, Gianluigi Donnarumma devrait désormais rejoindre Manchester City, avec qui un accord verbal existe. De son côté, Luis Enrique assume totalement la responsabilité de cette décision : « Je peux comprendre les critiques sur notre et ma décision. Mais on est calmes, on est tranquilles. On sait où on veut aller et c'est le plus important pour moi. Ce sont des décisions toujours difficiles à prendre. Je n'ai aucun problème à la prendre mais je n'expliquerai rien sur des joueurs qui sont au PSG. Ça ne m'intéresse pas », confiait l’Espagnol en conférence de presse.