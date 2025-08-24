Le PSG vire un joueur : «J'ai du mal à comprendre»

Ce vendredi soir au Parc des Princes, Gianluigi Donnarumma a pu faire ses adieux aux supporters du PSG. L’Italien, poussé vers la sortie par l’arrivée de Lucas Chevalier à Paris, se dirige désormais vers la Premier League. Si Luis Enrique assume cette décision radicale, Rio Mavuba lui, ne la comprend toujours pas.
Des adieux émouvants. Acclamé par le public du Parc des Princes vendredi soir après la victoire du PSG contre Angers (1-0), Gianluigi Donnarumma quitte le club de la capitale par la grande porte. Faisant partie des héros du sacre parisien en Ligue des Champions, l’Italien laisse désormais sa place à Lucas Chevalier, recruté cet été par le PSG.
Luis Enrique assume pour Donnarumma
Poussé vers la sortie, Gianluigi Donnarumma devrait désormais rejoindre Manchester City, avec qui un accord verbal existe. De son côté, Luis Enrique assume totalement la responsabilité de cette décision : « Je peux comprendre les critiques sur notre et ma décision. Mais on est calmes, on est tranquilles. On sait où on veut aller et c'est le plus important pour moi. Ce sont des décisions toujours difficiles à prendre. Je n'ai aucun problème à la prendre mais je n'expliquerai rien sur des joueurs qui sont au PSG. Ça ne m'intéresse pas », confiait l’Espagnol en conférence de presse.
« J'ai du mal à comprendre »
De son côté, Rio Mavuba ne comprend pas vraiment ce choix effectué par le PSG. « C'est toujours difficile, parce que humainement, on dit que c'est le gardien qui a accompagné le PSG pour gagner ce trophée qui leur manquait en Ligue des champions, il est mis de côté, c'est dur. Après il y a le choix sportif. Et là c'est autre chose. C'est une décision prise par l'ensemble du club avec le coach, et que tout le monde assume. J'ai du mal à comprendre, pas l'arrivée de Chevalier qui est logique à partir du moment où ils font le choix de sortir Donnarumma, mais de le sortir lui... Après si ses caractéristiques ne conviennent pas au coach, ça s'entend », a confié l’ancien milieu de terrain sur le plateau de Téléfoot ce dimanche.