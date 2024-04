PSG : Surprise, il dévoile l’obsession de Mbappé !

Thomas Bourseau

Que ce soit avec le PSG ou l’équipe de France même lors de ses débuts à l’AS Monaco, Kylian Mbappé a toujours été tourné vers le but. Une véritable obsession de marquer qui a été confirmée par Rayan Cherki. Le joueur de l’OL a partagé une ancienne discussion avec Mbappé sur son désir ardent d’afficher son nom à une ligne de statistiques.

Kylian Mbappé le démontre depuis ses débuts : il chasse les trophées, les records et les performances individuelles et statistiques. Et pour cause, en novembre dernier face à Gibraltar avec l’équipe de France (14-0), Mbappé a inscrit le 300ème but de sa carrière. En mars 2023, il devenait le meilleur buteur de l’histoire du PSG avec 201 réalisations.

Mbappé statpad, Cherki déballe tout

Ayant intégré l’écurie de Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé, Rayan Cherki a raconté une discussion précise à SO FOOT qu’il a eu par le passé avec l’attaquant star du PSG. Un échange pas tourné autour du football et d’une philosophie de jeu, mais plutôt autour d’un point en particulier : les buts.

Mercato : Après Mbappé, le Real Madrid va encore dégoûter le PSG https://t.co/G5PEI9m4xn pic.twitter.com/EiUyTBioSP — le10sport (@le10sport) April 4, 2024

«Lui, de par sa vision, c'est les buts, les buts, les buts»