PSG : Luis Enrique répond sur le transfert d’une star !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG affrontera prochainement le FC Barcelone en quarts de finale de la Ligue des Champions, et devra notamment contenir les assauts du buteur adverse, Robert Lewandowski. Luis Enrique a d’ailleurs été interrogé sur un possible transfert du Polonais au PSG, a le technicien espagnol a préféré botter en touche.

Le PSG a dominé le Stade Rennais mercredi soir en demi-finale de la Coupe de France (1-0), et va donc désormais pouvoir se pencher sereinement sur sa double confrontation face au FC Barcelone en Ligue des Champions (les 10 et 16 avril). Une affiche forcément spéciale aux yeux de Luis Enrique, qui avait dirigé le club blaugrana par le passé. L’entraîneur du PSG a d’ailleurs été invité à se prononce sur ce choc et sur l’une des stars du Barça, Robert Lewandowski…

Enrique évoque le cas Lewandowski

Mercredi soir en conférence de presse, un journaliste polonais a interrogé Luis Enrique avec la question suivante : « Lewandowski est-il le principal danger offensif du Barça ? Aimeriez-vous l’avoir dans votre équipe un jour ? ». Et l’entraîneur du PSG a répondu en esquivant l’aspect transfert : « Je crois qu’on ne peut pas résumer le potentiel du Barça, seulement à un joueur, même si c’est Lewandowski. Ils sont trop doués, c’est une équipe de très haut niveau. Mais avant de jouer le Barça en Ligue des Champions, nous devons déjà préparer Clermont ».

