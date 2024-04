PSG : Luis Enrique annonce du lourd pour Dembélé

Amadou Diawara

Depuis le déplacement à la Real Sociedad, Luis Enrique n'hésite pas à faire jouer Ousmane Dembélé dans l'axe. Ce mercredi soir, le coach du PSG a une nouvelle fois placé son numéro 10 dans cette position. Interrogé après la victoire contre le Stade Rennais, Luis Enrique a affirmé qu'Ousmane Dembélé allait monter en puissance dans ce nouveau rôle.

Lors du huitième de finale retour entre le PSG et la Real Sociedad, Luis Enrique a surpris tout le monde. Si l'entraineur parisien a aligné ses trois hommes forts de l'attaque à Saint-Sébastien, à savoir Kylian Mbappé, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé, il a tout changé au niveau de leur positionnement. En effet, l'ancien attaquant du FC Barcelone était placé dans l'axe en tant que meneur de jeu, quand le capitaine de l'équipe de France et l'international Espoirs étaient alignés à deux devant, respectivement à gauche et à droite.

Luis Enrique est tombé sous le charme de Dembélé

Pour les matchs ayant suivi, Luis Enrique a continué d'utiliser Ousmane Dembélé dans une position plus centrale. D'ailleurs, le numéro 10 du PSG a beaucoup navigué dans l'axe ce mercredi soir contre le Stade Rennais. Présent en conférence de presse après la victoire parisienne en demi-finale de la Coupe de France, Luis Enrique a affirmé qu'Ousmane Dembélé allait progresser grâce à ce changement de poste.

«Nous trouverons une version encore meilleure d'Ousmane»