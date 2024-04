PSG : Clash avec Mbappé, Luis Enrique imite le Real Madrid

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Luis Enrique gère Kylian Mbappé comme il le souhaite. Malgré les critiques sur ses choix, le technicien espagnol campe sur ses positions et souhaite limiter le temps de jeu de sa star afin de préparer au mieux la prochaine saison. Une décision qui ne fait pas l'unanimité, mais qui a été saluée par Alexandre Ruiz, journaliste chez Free Ligue 1.

Entre Kylian Mbappé et Luis Enrique, la tension pourrait vite grimper. Si le joueur a été titularisé en Coupe de France face à Rennes ce mercredi soir, ce n'est pas toujours le cas. En championnat, Mbappé n'est plus intouchable. Sorti après l'heure de jeu face à l'OM dimanche dernier, le champion du monde 2018 avait exprimé son agacement en rentrant directement dans le vestiaire. La situation pourrait s'envenimer si la situation persiste.

PSG : Après l'OM, il réclame la prise de parole de Mbappé ! https://t.co/jiFNeozMmT pic.twitter.com/CwMli3BNlJ — le10sport (@le10sport) April 2, 2024

Ruiz salue la gestion de Luis Enrique

Mais pour certains journalistes, Luis Enrique adopte un comportement exemplaire. C'est le cas d'Alexandre Ruiz, journaliste pour Free Ligue 1 et de passage sur la Cadena COPE ce mercredi; « Il y a plusieurs choses. Les gens qui sont derrière Mbappé ne voient pas qu'il est performant, mais les résultats sont du côté de l'entraîneur. Il agit de la même manière avec les poids lourds de l'équipe. Il agit de la même manière avec les poids lourds de l'équipe, avec la vision du groupe et en obtenant le meilleur résultat possible » a confié le journaliste.

« Ancelotti, aussi, gère son groupe »