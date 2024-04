De retour au PSG, il va écrire l’histoire !

La rédaction

Éloigné des terrains depuis plus d’un mois et demi à cause d’une blessure au tendon d’Achille, Marquinhos fait son grand retour dans le groupe parisien avant d’affronter Rennes ce mercredi soir en demi-finale de Coupe de France. Si le Brésilien participe à la rencontre, il serait sur le point d’entrer dans l'Histoire du PSG.

Voilà un retour qui fait plaisir aux supporters parisiens ! Absent des terrains depuis le 17 février et une victoire 2-0 contre Nantes, Marquinhos est présent dans le groupe pour affronter Rennes en demi-finale de Coupe de France. En cas d’une entrée en jeu, il relancerait le compte à rebours pour son record au PSG.

À deux unités de Jean-Marc Pilorget

Présent au club depuis 2013, le capitaine du PSG a disputé 433 matches sous les couleurs de la capitale jusqu’à présent. Le Brésilien est à deux unités de l’ancien défenseur du Paris Saint-Germain de 1975 à 1989 et détenteur du record du nombre de matchs joués avec le PSG (435), Jean-Marc Pilorget.

Des préparatifs en coulisses

Afin de fêter au mieux ce moment historique pour le Brésilien, des préparatifs seraient déjà en cours en coulisses. Ces derniers pourraient se dérouler au Parc des Princes d'autant plus que le PSG va disputer trois matchs consécutifs à domicile durant lesquels Paris va affronter Rennes, Clermont et Barcelone.