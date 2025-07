PSG : «Stratosphérique», le transfert qui va faire du bruit

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Gianluigi Donnarumma sort d'une saison énorme avec le PSG. Pourtant, en interne comme dans les débats médiatiques, la question de son avenir revient avec insistance. Sur le plateau de L’Équipe du Soir, les avis divergent : faut-il capitaliser sur l’Italien ou miser sur un nouveau cycle avec un gardien tricolore comme Lucas Chevalier ? Le débat est lancé.

« On parle du meilleur gardien de la saison »

« On parle du meilleur gardien de la saison, celui qui s’est imposé comme le plus fort à ce poste. Pendant des années, ça n’allait pas avec Donnarumma, mais le PSG l’a conservé. Et maintenant que tout va bien, il faudrait s’en séparer ? Cela n’aurait aucun sens. Il faut, au contraire, capitaliser sur cette belle saison. Une dynamique de groupe s’est créée : il faut poursuivre dans cette voie » a confié le journaliste de France Football sur le plateau de L'Equipe du Soir.