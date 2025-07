Lamine Yamal : L’excellente nouvelle pour Désiré Doué !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Considéré comme deux des joueurs les plus prometteurs du monde, Lamine Yamal et Désiré Doué se disputent actuellement la première place du classement du Golden Boy, prix visant à récompenser le meilleur joueur de moins de 21 ans. Si le prodige du Barça est actuellement en tête, le prix devrait tout de même revenir au phénomène du PSG.

La course au Golden Boy est en marche

Afin d’y prétendre, le joueur doit avoir 21 ans ou moins. L’édition 2024 avait été marquée par la victoire claire et nette de Lamine Yamal, devant Kobbie Mainoo, et Warren Zaïre-Emery. Le milieu de terrain du PSG est encore en lice en 2025, et figure à la cinquième place du classement, qui évolue chaque jour. Tuttosport a d’ailleurs révélé une modification sur le classement de 2025, et c’est Désiré Doué qui a dépassé Pau Cubarsi pour la deuxième place.