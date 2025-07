PSG - Donnarumma : C’est terminé, la rupture est annoncée !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Plutôt calme sur le mercato estival ces dernières semaines, le PSG pourrait décider de boucler une grosse vente. Sous contrat jusqu’en juin 2026 à Paris, Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas prolongé son contrat. Face à cet absence d’accord avec le gardien italien, les dirigeants parisiens auraient décidé de vendre le numéro 99 cet été.

Le PSG est bien embêté dans ce dossier. Le club de la capitale, qui a remporté la Ligue des Champions la saison passée, ne souhaite clairement pas bousculer son effectif cet été. Pourtant, dans le onze titulaire de Luis Enrique , l’avenir de Gianluigi Donnarumma est plus qu’incertain.

Donnarumma loin du PSG ?

En effet, alors que son contrat expire dans un an seulement, le gardien italien n’a toujours pas signé de prolongation avec le PSG, qui lui a pourtant formulé une première proposition finalement rejetée par le joueur de 26 ans et son clan. Pour le moment, aucune avancée significative dans ce dossier n’a été révélée, et le PSG pourrait prendre une décision radicale.