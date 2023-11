PSG : Riolo change d’avis pour Luis Enrique !

Alexis Brunet

Le PSG a décidé de miser sur Luis Enrique cet été. L'Espagnol a débarqué à Paris, et il n'a pas tardé à susciter les interrogations. L'ancien coach du FC Barcelone s'est un peu mis la presse à dos, mais cela a évolué dernièrement. En effet, Daniel Riolo a bien aimé la dernière conférence de presse du coach parisien, qui a pris le temps d'expliquer certains de ses choix.

À l'été 2022, Christophe Galtier a rejoint le PSG. L'ancien coach de l'OGC Nice s'était engagé pour deux saisons, mais il ne sera finalement resté qu'une année. Le Français a laissé sa place à Luis Enrique. L'Espagnol a déjà imprégné de son style sa nouvelle équipe, mais tout n'est pas encore parfait. Les partenaires de Kylian Mbappé ne sont par exemple pas encore leaders de Ligue 1.

Luis Enrique s'énerve avec les journalistes

Luis Enrique n'a pas tardé à imposer son style sur le terrain, mais aussi en dehors. En effet, depuis quelque temps la tension est parfois palpable entre l'Espagnol et la presse française. Le coach du PSG avait par exemple eu un échange tendu avec le journaliste de Free Ligue 1 , Alexandre Ruiz. Certaines critiques ont émergé envers l'ancien entraîneur du FC Barcelone, lui reprochant de ne pas vouloir expliquer ses choix.

Riolo a été agréablement surpris par Luis Enrique