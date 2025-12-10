PSG : Riolo annonce un transfert historique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En 2004, le PSG avait vécu ce qui était peut-être la plus grosse trahison de son histoire avec le transfert de Fabrice Fiorèse à l'OM en toute fin de mercato. Vahid Halilhodzic, qui était le coach de l'époque au PSG, avait réagi de façon virulente en expliquant notamment qu'il avait « vomi ». Et c'est justement ce qui rend ce transfert de Fiorèse aussi historique comme l'a expliqué Daniel Riolo.

Fabrice Fiorèse a marqué l'histoire du PSG, mais pas de manière positive... En toute fin de mercato estival 2004 et alors qu'il était un élément majeur de l'attaque alignée par Vahid Halilhodzic, le joueur avait demandé son départ en urgence et avait été transféré à l'OM à la surprise générale, provoquant la colère de son entraîneur. Juste après le transfert de Fiorèse, Halilhodzic avait pris la parole dans une conférence de presse qui fait encore parler aujourd'hui chez les fans du PSG.

« J'ai vomi » « Il a pris le club en otage. C'est une situation que je ne pouvais pas imaginer. Mardi soir, j'ai vomi quand je suis rentré chez moi. Il est venu me voir pour me demander de partir. À cinq jours de la fin du mercato, c'est difficile à avaler. C'est un coup monté », avait lâché Vahid Halilhodzic, remonté à cette époque contre Fabrice Fiorèse et son choix de claquer la porte du PSG pour aller à l'OM.