C'est fait. Le PSG a remporté sa première Ligue des champions en battant l'Inter Milan de Simone Inzaghi (5-0). Les médias du monde entier avaient fait le déplacement pour suivre ce choc. Certains journalistes russes avaient fait le déplacement pour couvrir la formation de Matvey Safonov. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu dans les couloirs de l'Allianz Arena.

Le journaliste a quitté le stade déçu

Safonov a fini par accorder un entretien à l’un des journalistes présents à Munich. Ce qui est loin d’être suffisant pour Rabiner, surtout après une victoire. « On me corrige qu'il a donné une interview aux détenteurs des droits d'auteur, à Roman Gutzeit (ce que je ne savais pas au moment de la rédaction du message original). Mais c'est tout. Et dans la zone mixte, un autre journaliste d'Okko, Kirill Pupshev, l'a appelé avec moi, mais il est passé à côté. Il ne s’agit pas ici de demander aux athlètes de communiquer systématiquement avec les journalistes, comme le pensent certains de mes collègues. Si Safonov avait perdu, je n’aurais pas eu de questions sur son refus de parler (même si Sommer était d’accord). Mais il a gagné. Et pour une personne bien élevée et qui traite simplement les gens avec respect, aurait été normal de venir me voir pendant quelques minutes et de répondre à quelques questions » a-t-il lâché dans des propos rapportés par Sports.ru.