4M€ : Le PSG a un problème avec Donnarumma !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a déclaré samedi soir qu’il ne savait pas s'il serait encore au PSG la saison prochaine, Gianluigi Donnarumma aurait de nombreux prétendants, parmi lesquels on retrouverait notamment la Juventus et l’Inter Milan. Les discussions pour une prolongation seraient au point mort et il y aurait un écart de 4M€ entre ce que demande l’international italien et la proposition du club de la capitale.

Tout juste sacré champion d’Europe, Gianluigi Donnarumma a été interrogé sur son avenir au micro de Sky Sport samedi soir et sur une potentielle prolongation de contrat avec le PSG. Arrivé à l’été 2021 en provenance de l’AC Milan, l’international italien (72 sélections) n’a plus qu’un an de contrat, jusqu’en juin 2026, et ne sait pas s’il sera encore à Paris la saison prochaine : « Je ne le sais pas, je ne le sais pas, on verra dans les prochains jours. Maintenant je vais rejoindre la Nazionale, on a deux matchs très importants. »

Un écart de 4M€ entre le PSG et Donnarumma D’après les informations de Caught Offside, les négociations pour une prolongation seraient actuellement au point mort. Gianluigi Donnarumma réclamerait un salaire de 10M€ par an, alors que le PSG lui en proposerait un peu moins de 6. Plusieurs clubs suivraient l’évolution de ce dossier de près, à commencer par l’Inter Milan et la Juventus, qui seraient les prétendants les plus sérieux. Manchester United, ainsi que Manchester City, seraient eux aussi intéressés par le gardien âgé de 26 ans.