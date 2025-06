PSG - Real Madrid : Le sort s’acharne sur Mbappé…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ils l’attendaient depuis plus décennie et le rachat en 2011, mais les propriétaires qataris ont enfin pu célébrer un sacre du PSG en Ligue des champions la semaine dernière. De plus, l’équipe de Luis Enrique signe un triplé historique avec la coupe nationale et le championnat. Une prouesse que seulement huit autres clubs ont fait par le passé… mais pas le Real Madrid qu’a rejoint Kylian Mbappé en quittant le PSG.

Le Real Madrid, depuis 11 ans, a raflé 6 Ligues des champions. Soit près de la moitié de son total qui s’élève à 15 trophées. Un bilan intouchable pour la concurrence. Cependant, il y a un point où les autres grands clubs européens surclassent le Real Madrid au niveau de leurs épopées pendant certaines saisons : elles ne furent pas seulement continentales.

Le PSG réalise le triplé, comme l’Inter Et pour cause, le Real Madrid n’est jamais parvenu à signer un triplé historique : à savoir Ligue des champions, coupe nationale et championnat. En remportant la C1 le 31 mai dernier face à l’Inter (5-0), le PSG a intégré ce cercle très fermé de triplé après ses succès en Coupe de France et en Ligue 1 cette saison. Tombés face au Paris Saint-Germain, les Nerazzurri l’avaient également réalisé en 2010 sous José Mourinho. Mais ce n’est pas tout.