PSG : Projet à 300M€, c'est enfin terminé ?

Amadou Diawara

Pour pouvoir réaliser des travaux d'agrandissement au Parc des Princes, le PSG veut devenir propriétaire de l'enceinte. Alors que le Qatar aurait proposé environ 38M€ pour racheter le stade parisien, la mairie de la ville estime qu'il vaut entre 200 et 300M€. Si le PSG cherche des solutions ailleurs, Dominique Sévérac affirme que le club de Nasser Al-Khelaïfi ne va jamais bouger.

Pour continuer à « rêver plus grand », comme le stipule son slogan, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi voudrait faire des travaux au Parc des Princes pour l'agrandir. Toutefois, l'écurie rouge et bleu refuse de financer quoi que ce soit tant qu'il n'est pas propriétaire de son stade. Toutefois, la mairie de Paris se montre réticente à l'idée de vendre le Parc des Princes.

Le Parc des Princes va être agrandi ? Interrogé par France Info au mois de janvier, Pierre Rabadan avait lâché ses vérités sur le potentiel rachat du Parc des Princes. « Depuis qu’ils (les hautes sphères du PSG) nous ont dit "on agrandira le stade que si nous sommes propriétaires" et qu’on leur a répondu qu’on n’était pas spécialement vendeurs, ils nous ont fait une proposition de 38M€ pour le Parc des Princes. Dans ce cas-là, ce n’est même pas la peine de discuter. L’offre était ridicule et leur réponse était : “Si c’est comme ça, on arrête de discuter. Vous nous mettez dehors". Quand vous voulez convaincre de vendre quelque chose à quelqu'un, s’il n’est pas d’accord, c’est rare qu’en l’insultant il change d’avis. Le PSG avance que c'est la mairie qui a fait volte-face, en prenant la décision de ne plus vendre en plein milieu des négociations... On avait des discussions régulières qui se passaient hors des radars médiatiques, tous les trimestres, jusqu'à ce que la faisabilité d’un possible agrandissement soit avérée. Ils nous ont fait comprendre qu’ils ne feraient pas de travaux s’ils n’étaient pas propriétaires à ce moment-là. Ça a changé la donne et ils sont arrivés avec cette proposition à 38 millions d’euros, quand notre estimation était entre 200 et 300M€. Tout ça s’est produit au moment où Arctos [un fonds d'investissement américain] est arrivé au capital du club », a précisé l'adjoint au maire chargé des sports.