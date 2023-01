PSG : Pour Sergio Ramos c’est terminé, la grosse annonce

Arthur Montagne

Bien que Sergio Ramos ait mis de côté ses pépins physiques qui l’avaient largement handicapé la saison dernière, le défenseur espagnol ne se montre toutefois pas particulièrement rassurant dans ses prestations. Contre le RC Lens, la légende du Real Madrid a encore inquiété et Eric Di Meco craint que ce soit terminé pour Sergio Ramos.

Après une saison marquée par d'importantes blessures avec le PSG, Sergio Ramos semble enfin débarrassé de ses pépins physiques et enchaîne les matches. Néanmoins, ce n'est pas pour autant que le défenseur espagnol est rassurant dans ses prestations comme le déplore Eric Di Meco.

Mercato - PSG : Sergio Ramos a pris une grande décision pour son avenir https://t.co/fCHJggDbgU pic.twitter.com/bYAhJPx91c — le10sport (@le10sport) January 5, 2023

«De le voir comme ça sur le match de Lens, c’est une souffrance»

« Malheureusement, on a tous un prime dans notre carrière, mais on a aussi le crépuscule. Moi, je faisais partie de ceux qui étaient enthousiastes de voir arriver Sergio Ramos au PSG. Je pensais que ce garçon-là pouvait être le chaînon manquant de par son expérience et sa grinta. Le mec a tout gagné (…) J’avais hâte de voir un peu ce que ça allait donner et je pensais que ses blessures du Real seraient résorbées et qu’il pourrait jouer régulièrement. Le gros problème qu’il y a, c’est que je le vois souffrir sur le terrain, c’est-à-dire sur les gestes défensifs, soit là où il excellait pour se retourner et anticiper. De le voir comme ça sur le match de Lens, c’est une souffrance. Ça n’enlève rien au joueur qui est immense et qui restera sûrement un des plus grands défenseurs de l’histoire du football », lance l'ancien défenseur de l'OM au micro de RMC avant de poursuivre.

«On sent qu’il est au bout»