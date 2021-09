Foot - PSG

PSG : Pour Lionel Messi, Mauricio Pochettino reçoit un conseil !

Publié le 17 septembre 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que la première de Lionel Messi avec le PSG ne restera pas dans les annales, Mauricio Pochettino pourrait être contraint de revoir ses plans.

« Je suis content de son comportement, de sa volonté, de son attitude et de son adaptation. C’est sûr qu’aujourd’hui, tous les joueurs ne sont pas contents, ils doivent faire beaucoup mieux ». Après le nul contre Bruges (1-1), Mauricio Pochettino s'est montré globalement satisfait de la première de Lionel Messi. Malgré tout, Didier Roustan estime que le PSG va devoir se réinventer afin de tirer le maximum de La Pulga .

«Il va falloir le mettre dans les meilleures conditions»