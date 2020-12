Foot - PSG

PSG - Polémique : Neymar, Mbappé… Kimpembe s’agace face aux critiques !

Publié le 2 décembre 2020 à 18h15 par La rédaction

Alors que le PSG fait l’objet de nombreuses critiques sur l’aspect très individualiste de Neymar et Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe est monté au créneau à ce sujet.

Presnel Kimpembe, qui s'est imposé ces derniers mois comme un titulaire en puissance au sein du Paris Saint-Germain et de l’Équipe de France, ne semble pas franchement apprécier les critiques sur son équipe. En effet, alors qu’il est régulièrement reproché au PSG de beaucoup trop s’appuyer sur les talents individuels de Neymar et Kylian Mbappé, Kimpembe estime que ces critiques sont sans fondement, et l’international tricolore s’appuie notamment sur les cas Cristiano Ronaldo et Lionel Messi pour s’en expliquer.

« Quelle équipe qui a Neymar et Mbappé ne leur donnerait pas le ballon ' »