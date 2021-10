Foot - PSG

PSG - Polémique : La confession de Pochettino sur le remplacement de Messi face à l’OL !

Publié le 14 octobre 2021 à 19h45 par Th.B.

Remplacé par Mauricio Pochettino à la plus grande surprise du principal intéressé, Lionel Messi, et particulièrement sa réaction à la décision de son entraîneur, a fait beaucoup parler dans la presse. Une petite polémique a même vu le jour. Et le technicien du PSG a remis les pendules à l’heure.

Le 19 septembre dernier, alors qu’il avait été aligné titulaire pour la première fois titulaire en Ligue 1 depuis son arrivée au PSG face à l’OL, Lionel Messi n’était pas allé au bout de la rencontre puisque Mauricio Pochettino prenait la décision de le faire sortir à la 75ème minute de jeu. Un choix qui s’est avéré être une contusion osseuse du genou gauche comme l’IRM le révélait les heures suivant la victoire du PSG face à l’OL (2-1). Sa sortie a cependant beaucoup fait parler puisque Lionel Messi a apparu très surpris de son remplacement et les images ont fait le tour du monde. Le technicien argentin a fait le point sur cet épisode.

« Il n'y avait aucune intention de faire quoi que ce soit, nous voulions juste le protéger »