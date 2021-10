Foot - PSG

PSG - Malaise : Mauricio Pochettino donne des nouvelles de Keylor Navas !

Publié le 14 octobre 2021 à 15h10 par H.G.

Alors que Keylor Navas est sorti à la mi-temps du match opposant le Costa Rica aux Etats-Unis, Mauricio Pochettino dit avoir échangé avec lui pour prendre de ses nouvelles.

Touché à l’adducteur doit dans la nuit de ce mercredi à jeudi, Keylor Navas a du quitter ses coéquipiers à la mi-temps de la rencontre opposant le Costa Rica aux Etats-Unis. Pour l’heure, la durée d’indisponibilité du portier du PSG est inconnue, mais Mauricio Pochettino a expliqué en conférence de presse ce jeudi après-midi avoir échangé avec son joueur, ajoutant qu’il espère qu’il est avant tout sorti par précaution.

« Il a senti une gêne »