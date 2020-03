Foot - PSG

PSG : Pierre Ménès note une nouvelle «catastrophe» pour le PSG…

Publié le 9 mars 2020 à 11h15 par G.d.S.S. mis à jour le 9 mars 2020 à 11h26

Alors que la rencontre entre le PSG et le Borussia Dortmund pourrait être disputés à huis clos mercredi soir, Pierre Ménès estime que le club de la capitale manque cruellement de chance avec le timing des évènements.

En raison de l’épidémie de coronavirus qui frappe une majeure partie de la planète depuis maintenant plusieurs semaines et qui fait actuellement rage en Europe, le PSG pourrait bien être privé de ses supporters mercredi soir face au Borussia Dortmund. En effet, ce 8e de finale retour de Ligue des Champions semble bien parti pour être disputé à huis clos, et Pierre Ménès dresse un constat accablant pour le PSG à ce sujet.

« Le club le plus poissard d’Europe »