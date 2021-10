Foot - PSG

PSG : Pierre Ménès et le geste «insensé» de Lionel Messi !

Publié le 21 octobre 2021 à 0h15 par A.M.

Auteur d'un doublé dont une panenka sur penalty contre le RB Leipzig (3-2), Lionel Messi est encensé par Pierre Ménès.

Discret durant toute la rencontre, Lionel Messi a pourtant tiré le PSG d'une situation plus que compliquée contre le RB Leipzig (3-2). En effet, idéalement servi par Kylian Mbappé, l'Argentin égalise d'un joli plat du pied avant de donner un avantage définitif aux Parisiens sur penalty. Un penalty transformé d'une superbe panenka . Un geste osé comme le souligne Pierre Ménès.

«Il tente et réussit une Panenka assez insensée vu le contexte»