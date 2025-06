PSG - Ousmane Dembélé : L'attentat à l'étranger !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec la victoire du PSG en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé fait désormais figure plus que jamais de favori pour remporter le prochain Ballon d'Or. Un sacre du Français auquel on ne veut toutefois pas assister en Espagne. De l'autre côté des Pyrénées, on n'hésite d'ailleurs pas à parler d'un « attentat ».

La course au Ballon d'Or fait plus que jamais parler. Mais y'a-t-il encore un débat ? Avec le sacre du PSG en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé a semble-t-il pris de l'avance sur Lamine Yamal. Rien n'est cependant encore acté et du côté de l'Espagne, on prie pour voir la victoire du crack du FC Barcelone ou en tout cas tout sauf la consécration de Dembélé.

« Un attentat contre l'esthétique » Ousmane Dembélé Ballon d'Or, Paco Gonzalez ne veut absolument pas voir ça. En effet, au micro de la Cadena Cope, il a expliqué à propos de ce scénario : « Ça m'est égal qu'on donne le Ballon d'Or maintenant à Lamine Yamal, il en gagnera plusieurs. Mais aujourd'hui, si on ne lui donne pas, ne le donnez à Dembélé car ce serait un attentat contre l'esthétique. Les musées d'art devraient fermer partout dans le monde ».