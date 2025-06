«C'est un génie» : L'énorme signature du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques mois, le PSG décidait très tôt de prolonger le contrat de Luis Enrique, désormais lié jusqu'en 2027 avec le club de la capitale. Un choix qui a porté ses fruits et qui fait désormais m'unanimité comme le souligne Ludovic Obraniak qui qualifie le technicien espagnol de génie.

Arrivé en 2023 pour lancer un nouveau projet au PSG, Luis Enrique a très rapidement prolongé son bail puisque dès le mois de septembre 2024, tout était bouclé en interne. Et bien que l'officialisation ait tardé, le technicien espagnol est liée au PSG jusqu'en 2027. Un choix payant puisque les Parisiens ont fini par réalisé le triplé, en remportant notamment la Ligue des champions. Ludovic Obraniak s'enflamme donc pour Luis Enrique.

Obraniak sous le charme de Luis Enrique « C’est une construction en fait. Le génie tient dans la planification. Quand on sait à quel point c’est difficile (sourire) de planifier une saison, tous les rebondissements qu’il peut y avoir, et notamment dans un club comme le Paris Saint-Germain. Le premier constat, et je le remercie pour ça, c’est qu’à Paris on a reparlé de foot depuis deux ans. Finies les histoires, finies les dramaturgies quand il y a des joueurs blessés. Tout ça est fini. Les quatre joueurs à 10 buts, etc, tout ça c’était dans sa tête dès le début et c’est pour ça qu’il paraissait un peu arrogant. Quand on voyait ce qui se passait en début de saison, à quel point il peut maîtriser les événements quand on voit ce qui se passe sur le terrain », assure-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg avant de poursuivre.