PSG : On connaît déjà le trio d’attaque pour la saison prochaine ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Les spéculations vont bon train concernant le mercato estival à venir au PSG et notamment le secteur offensif. Lionel Messi semble bien parti pour s’en aller libre, tandis que Neymar et Kylian Mbappé sont toujours sous contrat. Et Rafael Leão pourrait être le seul nouvel élément de la ligne d’attaque du PSG…

Jeudi dernier, en conférence de presse, Christophe Galtier évoquait déjà le mercato estival à venir avec de nombreux changements à prévoit au PSG : « Nous travaillons avec Luis Campos sur l'architecture de l'effectif de la saison prochaine, avec les modifications que l'on souhaite apporter pour améliorer l'équipe, pour avoir peut-être plus de variété dans notre jeu, que ce soit à travers différentes organisations, avoir un meilleur équilibre », confiait l’entraîneur parisien. Et le secteur offensif du PSG sera notamment concerné par du changement.

PSG - Messi : La nouvelle bombe de la presse espagnole https://t.co/2Xkym6NB7i pic.twitter.com/9howiYp58u — le10sport (@le10sport) April 23, 2023

Messi va partir…

Lionel Messi arrive en fin de contrat, et à en croire les dernières tendances, il n’est plus du tout question d’une prolongation pour l’attaquant argentin qui semble bien parti pour retourner au FC Barcelone. De leur côté, Kylian Mbappé et Neymar sont respectivement sous contrat jusqu’en 2024 et 2027 avec le PSG, et un départ semble donc inenvisageable pour les deux stars. Mais qui sera le 3e maillon de l’attaque ?

Le PSG à fond sur Leão

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG songe très sérieusement à recruter Rafael Leão (23 ans) cet été pour renforcer son secteur offensif. L’attaquant portugais présente l’avantage de n’avoir plus qu’une année de contrat au Milan AC, et sera donc un profil bien plus abordable que Victor Osimhen (Naples) ou Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort). Le PSG pourrait donc aligner un trio Neymar-Mbappé-Leão l’an prochain en attaque.