Foot - PSG

PSG : Neymar veut défier Mbappé l'été prochain !

Publié le 14 janvier 2020 à 4h30 par La rédaction

Alors que Kylian Mbappé n'a jamais caché sa volonté de disputer le Jeux Olympiques, le Français pourrait bien croiser son coéquipier, un certain Neymar.

L'été prochain s'annonce très chargé pour Kylian Mbappé. L'attaquant français disputer l'Euro, mais il a également annoncé sa volonté de jouer les Jeux Olympiques qui se dérouleront à Tokyo. Et sur les pelouses japonaises, l'attaquant du PSG pourrait croiser l'un de ses compères parisiens à savoir Neymar. En effet, bien que la Seleçao ne soit pas encore qualifiée pour les JO, le numéro 10 du PSG a affiché sa volonté de participer au tournoi olympique après le match nul contre l'AS Monaco.

Neymar veut disputer les JO