PSG : Neymar s’attaque à une statistique de légende

Publié le 26 septembre 2022 à 03h15 par Guillaume de Saint Sauveur

En très grande forme cette saison avec le PSG où il empile les buts et les passes décisives, Neymar affiche également des ambitions XXL avec la sélection du Brésil. Et le numéro 10 ne s'en cache pas : il veut battre le record de buts de Pelé sous le maillot de la Selaçao.

Actuellement en rassemblement avec le Brésil pour la période internationale, Neymar a fait parler de lui vendredi soir pour avoir esquivé la question d'un journaliste au sujet de Kylian Mbappé, son coéquipier du PSG, avec qui il semble en froid depuis maintenant plusieurs mois. Mais l'attaquant auriverde a également évoqué sa forme olympique du moment.

« Très heureux de mon début de saison »

Dans des propos rapportés par Téléfoot dimanche, Neymar s'est confié sur son début de saison XXL au PSG, lui qui est déjà l'auteur de 11 buts et 8 passes décisives en 11 matchs : « Je suis très heureux de mon début de saison avec mon club et ma sélection. Offensivement on est forts. Chacun à un rôle à jouer dans cette équipe et un objectif commun et ça c’est le plus important », indique Neymar. Et ses ambitions ne s'arrêtent pas là.

Neymar veut détrôner Pelé