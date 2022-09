Foot - PSG

PSG : Le clash est confirmé pour Neymar et Mbappé ?

Publié le 25 septembre 2022 à 03h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que les relations entre Neymar et Kylian Mbappé ne semblent clairement pas au beau fixe depuis plusieurs mois au PSG, un nouvel épisode vient relancer la polémique ce week-end : l’attaquant brésilien, actuellement avec sa sélection nationale, a snobé une question d’un journaliste sur Mbappé.

Longtemps très proches et avec une complicité qu’ils affichant au grand jour au PSG, Neymar et Kylian Mbappé semblent avoir nettement changé de rapports depuis maintenant plusieurs mois. Comme un symbole, le penaltygate entre les deux attaquants lors du match de championnat contre Montpellier (5-2), en début de saison, a symbolisé cette fracture.

Campos a tenté de calmer la polémique

Interrogé la semaine passée sur RMC Sport , Luis Campos expliquait pourtant que Neymar et Kylian Mbappé n’avaient aucun problème : « J’ai même entendu des choses bizarres comme quand Kylian a signé, qu’il a exigé que Neymar sorte. Non, parce qu’on compte sur les trois joueurs qui sont devant, la vérité, c’est que ce sont des joueurs de grande qualité », a assuré le dirigeant du PSG. Et pourtant…

Neymar a relancé le feuilleton