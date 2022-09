Foot - Mercato - PSG

Après le clash avec Mbappé, la vérité éclate sur Neymar

Publié le 17 septembre 2022 à 08h30 par Dan Marciano

Ces dernières semaines, Neymar a été annoncé sur le départ. Au début du mercato estival, c'était lié à la volonté de Luis Campos de récupérer de l'argent. Puis récemment, c'était en raison de sa relation délicate avec la star du PSG, Kylian Mbappé. Mais ce vendredi, le conseiller sportif du club a mis un terme aux rumeurs sur son avenir.

Arrivé en 2017, Neymar a été annoncé sur le départ peu de temps après la venue de Luis Campos au PSG. Selon certaines sources, le conseiller sportif aurait voulu le vendre pour récupérer des liquidités et se débarrasser d'un gros salaire en début de mercato. Surtout que sa dernière saison en Ligue des champions a loin d'avoir été satisfaisante. Le Brésilien est finalement resté à Paris, et heureusement pour le PSG. Car en ce début de saison, Neymar enchaîne les buts malgré des tensions évidentes avec Kylian Mbappé, l'autre star du PSG. Invité de Rothen Régale , Luis Campos a tenu à mettre les choses au clair sur le feuilleton Neymar.

« Si Neymar était sur le départ ? Non, complètement faux »

Le Portugais a annoncé qu'il n'avait jamais pensé à se débarrasser de Neymar, ni Kylian Mbappé. « Si Neymar était sur le départ ? Non, complètement faux. J’ai écouté, j’ai même entendu des choses bizarres comme quand Kylian a signé, qu’il a exigé que Neymar sorte. Non, parce qu’on compte sur les trois joueurs qui sont devant, la vérité, c’est que ce sont des joueurs de grande qualité. Kylian, l’année passée, c’était le meilleur joueur au monde avec une année difficile, l’adaptation de Leo Messi qui prend du temps, Neymar qui a été blessé. Et Kyllian pendant longtemps, il a fait la différence pour arriver à être champion de France. Je pense que c’est un énorme joueur » a déclaré Campos.

« Je vois un Neymar impliqué dans le projet du club »

Luis Campos confirme que Neymar s'inscrit pleinement dans le projet sportif du PSG. « Neymar c’est un très bon joueur et je pense surtout, il n’y a pas de doute sur ça et surtout toutes les choses que j’ai écoutées avant, il est en train de dire que j’ai mal écouté. Parce qu’il arrive tout le temps à l’heure, il travaille à tous les entraînements, il n’a pas manqué d’entraînement. Je vois un Neymar impliqué dans le projet de l’équipe, je vois un Neymar impliqué dans le projet du club » a-t-il déclaré.

