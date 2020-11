Foot - PSG

PSG : Kean et Neymar sont de retour !

Publié le 13 novembre 2020 à 21h50 par La rédaction mis à jour le 13 novembre 2020 à 21h55

Alors que les internationaux ont rejoint leurs équipes nationales pour cette nouvelle trêve, Neymar et Moise Kean sont déjà de retour à Paris. Les deux joueurs sont touchés physiquement.