PSG : Neymar attend un heureux événement, elle dit tout

Dernièrement, Neymar a fait énormément parlé à propos de sa vie amoureuse. Il y a bien évidemment eu cette histoire de tromperie, mais peu de temps auparavant, le joueur du PSG avait révélé attendre un heureux événement puisque sa compagne, Bruna Biancardi, est enceinte. Alors que le couple attend un enfant, le Brésilienne s’est confiée sur sa grossesse.

Déjà père d’un garçon, Neymar va prochainement être papa pour la deuxième fois. En couple avec Bruna Biancardi, le joueur du PSG avait révélé il y a quelques semaines de cela que sa compagne était enceinte. Par la suite, il a été dévoilé que cela allait être une fille. Alors que Neymar et Bruna Biancardi ont prévu de l’appeler Mavie, la Brésilienne s’est confiée à Vogue à propos de sa grossesse.

« Depuis que je suis jeune, j'ai eu ce désir »

« Mon plus grand rêve a toujours été d'être mère. Depuis que je suis jeune, j'ai eu ce désir. Etait-ce une grossesse planifiée ? Oui. Après avoir décidé, j'ai fait quelques tests pour voir comment étaient ma santé générale et ma fertilité, j'ai pensé que cela prendrait un certain temps en raison de l'utilisation de contraceptifs pendant de nombreuses années, mais Dieu merci, ma santé était excellente et je suis rapidement tombée enceinte. Comme se passe la grossesse ? Chaque semaine, je ressens un nouveau changement. Il y a d'abord eu les crampes, suivies des nausées, augmentation de l’appétit, refus de faire des exercices physiques... Puis tout s'est amélioré. J'ai commencé à avoir plus d'énergie pour prendre soin de moi et maintenant je sens le bébé bouger, une des sensations que je voulais le plus avoir », a d’abord expliqué Bruna Biancardi.

« Ma cousine a proposé "Mavie" »