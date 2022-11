PSG : Navas en remet une couche sur son calvaire et se paie encore Galtier

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avant de défier l'Espagne ce mercredi avec le Costa-Rica dans le cadre de la première journée du Mondial, Keylor Navas a fait le tour des médias. L'occasion pour le portier de revenir sur sa saison délicate au PSG et sur la concurrence avec Gianluigi Donnarumma. L'ancien gardien est apparu frustré et n'a pas hésité à tacler Christophe Galtier.

Dès son arrivée au PSG, Christophe Galtier a mis les choses au clair. Gianluigi Donnarumma occupera le rôle de gardien numéro un. Keylor Navas devra se contenter d'un rôle de doublure. Et le technicien a tenu ses promesses. Malgré de bonnes prestations observées depuis son arrivée au PSG en 2019, Navas n'est toujours pas apparu en match officiel cette saison.

Navas adresse un tacle à Galtier

Actuellement au Qatar pour disputer le Mondial avec le Costa-Rica, Navas s'est exprimé sur sa situation au PSG et s'en est pris notamment à Christophe Galtier. « Lorsque vous arrivez dans un endroit où les gens vous respectent, où les gens ont de l’affection pour vous, où les gens attendent que vous donniez votre meilleure version pour les aider, mentalement cela nous aide beaucoup à bien faire les choses. Si je ne joue pas dans mon club, ce n’est pas à cause d’un faible niveau, c’est parce que quelqu’un ne veut pas que je joue et c’est tout » a-t-il confié dans les colonnes d' El Pais. Egalement invité d' El Larguero , Navas en a remis une couche.

« Je ne joue pas parce qu'ils l'ont décidé »