PSG : Mbappé reçoit un coup de pression avant le choc

Pierrick Levallet

La rencontre de ce mercredi sera très certainement cruciale pour la suite de la saison du PSG. Le club de la capitale joue sa qualification en Ligue des champions sur la pelouse du Borussia Dortmund. L’erreur est interdite pour les hommes de Luis Enrique, qui doivent presque impérativement s’imposer s’ils veulent espérer poursuivre l’aventure dans la compétition. Kylian Mbappé, qui aura une énorme pression sur les épaules, sera naturellement attendu au tournant.

PSG, Real Madrid… Le prochain club de Mbappé est annoncé https://t.co/xnREEE6uFr pic.twitter.com/Lm8NZbIBoV — le10sport (@le10sport) December 12, 2023

«S’ils devaient être éliminés, il en sera le premier responsable»

« Il a voulu les clés du camion. Ça fait des années qu’il nous dit qu’il ne faut pas parler d’âge, qu’il ne faut parler que de terrain et de performance. Les statistiques sont là, mais on est quand même déçus de son impact au Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. On s’attendait à mieux. Ce genre de joueur, on s’attend à ce qu’il progresse année après année. Pas toujours en termes de statistiques. Mais cette année, on ne le sent pas assez déterminé, assez motivé » a d’ailleurs confié Christophe Dugarry dans l’émission Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC .

«C’est le meilleur joueur du PSG»