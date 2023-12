Mercato : Le PSG perd trois joueurs à cause d'une erreur fatale

Amadou Diawara

Depuis juillet 2017, le Borussia Dortmund a chipé trois cracks au PSG : Dan-Axel Zagadou (24 ans), Soumaïla Coulibaly (20 ans) et Abdoulaye Kamara (19 ans). Considérés comme des jeunes complétant un groupe de stars, ils ont préféré quitter le club de la capitale avant de signer leur premier contrat professionnel. La direction du BVB ayant pris le temps de bien accueillir ces pépites, tandis que Leonardo avait pour habitude de ne pas se présenter lors négociations pour qu'un titi du PSG prolonge.

Trois titis du PSG ont fui vers Dortmund

D'après les informations du Parisien , Dan-Axel Zagadou, Soumaïla Coulibaly et Abdoulaye Kamara ont signé leur premier contrat pro au Borussia Dortmund parce qu'ils étaient considérés comme des professionnels parmi d'autres en Allemagne, tandis que le PSG les voyait comme des jeunes complétant un groupe de stars. D'ailleurs, les directions respectives des deux clubs ne les traitaient pas de la même manière.

Leonardo a fait une erreur avec les titis du PSG