PSG : Mbappé passe aux aveux, son successeur est un «top joueur» !

Au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est devenu au fil des saisons le meilleur buteur de l'histoire du club. Il a été question de l'identité de son successeur depuis l'annonce en interne de son départ dès la mi-février 2024. Cependant, il se pourrait qu'il soit tout trouvé en la personne d'Ousmane Dembélé. Et la nouvelle star du Real Madrid lui a dressé un portrait flatteur.

Avec ses 44 buts inscrits la saison dernière et ses 256 réalisations au total lors de ses sept exercices avec le Paris Saint-Germain, faisant de lui au passage le meilleur buteur de l'histoire du club parisien, Kylian Mbappé a forcément laissé un vide à combler dans l'effectif de Luis Enrique. L'été dernier, seul Désiré Doué en tant qu'élément offensif a déposé ses valises dans la capitale. Et pendant le marché hivernal des transferts, c'est Khvicha Kvaratskhelia qui s'est installé à Paris après qu'un accord avec le Napoli ait été trouvé pour une somme de 70M€, sans l'inclusion des divers bonus.

«Depuis qu'on a 14 ans, je connais ses qualités»

Toutefois, il se pourrait bien que le successeur de Kylian Mbappé soit arrivé au club avant son départ pour le Real Madrid. A l'été 2023, Ousmane Dembélé signait au PSG en provenance du FC Barcelone contre une indemnité de transfert de 50M€. En pleine forme tant physiquement que statistiquement parlant, le champion du monde tricolore est entré dans l'histoire du PSG en inscrivant deux triplés coup sur coup la semaine dernière face au VfB Stuttgart en Ligue des champions (4-1) et au Stade Brestois en Ligue 1 (5-2). Du jamais vu au Paris Saint-Germain.

Son ami Kylian Mbappé s'est livré à L'Equipe au sujet de la dynamique de Dembélé. « Non, je ne suis pas surpris. Je suis son premier supporter. Depuis qu'on a 14 ans, je connais ses qualités. Je pense aussi qu'il a eu un déclic mental qui fait qu'il est plus relâché devant le but. C'est un top joueur ! ».

«Il faut qu'il continue comme ça et il finira l'année avec beaucoup de montres»

Aux yeux de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé est tout bonnement le facteur X du PSG dans le secteur offensif. « Sa marge de progression dépend aussi de ce que son coach attend de lui à ce poste. Je trouve qu'il se débrouille très bien et il est le joueur offensif majeur du PSG ».

Et d'ailleurs, au vu de son pari effectué avec ses proches concernant des gains de Rolex proportionnels à son nombre de buts marqués cette saison, Dembélé est bien parti pour tout rafler du point de vue de Mbappé. « Vu la forme qu'il a en ce moment, il ne faut pas qu'il se donne de limites, il faut qu'il continue comme ça et il finira l'année avec beaucoup de montres (rires) ».