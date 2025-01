PSG - Mbappé : Nouvelles accusations contre le Qatar !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Originaire de Bondy au même titre que Kylian Mbappé, Lartiste est également un grand fan du PSG, mais il n'a absolument pas cautionné l'attitude des propriétaires qataris à l'égard de la star de l'équipe de France, qui avait décidé de partir libre en fin de contrat l'été dernier. Et il dénonce certaines méthodes du Qatar au PSG.

C'est un fait, le divorce entre Kylian Mbappé et la direction du PSG s'est très mal déroulé la saison passée, à partir du moment où le capitaine de l'équipe de France avait signifié son intention de ne pas prolonger son contrat et de partir libre. Un conflit en interne semble alors avoir été entamé entre Mbappé et les propriétaires qataris du PSG. Dans un entretien accordé à So Foot, le rappeur Lartiste prend le parti de l'attaquant tricolore et accuse le Qatar d'avoir très mal agi.

« Je paye donc tu restes là »

« Le départ de Mbappé ? c’était essentiel et normal. Cette attitude du club, l’air de dire "Je paye donc tu restes là", ça ne marche pas avec tout le monde et surtout pas avec un talent fougueux comme Kylian. Je doute que les dirigeants de Manchester City auraient agi avec lui de la même manière », estime Lartiste. Et le comparatif entre le PSG et Manchester City est volontaire de la part du rappeur, qui souhaite piquer le Qatar et ses méthodes.

« Tu arrives du Qatar avec tes pétrodollars et tes gazodollars »

« Mon cœur est rouge et bleu, j’ai ça dans le sang, mais j’ai une certaine liberté pour parler de ça. J’ai fait un constat en comparant le PSG et Manchester City. Tu arrives comme ça du Qatar, avec tes pétrodollars et tes gazodollars et tu te mets tout de suite en scène en annonçant vouloir gagner la Ligue des champions… On est en Europe, dans des pays avec une culture judéo-chrétienne millénaire, c’est évident que cette agressivité ne plaise pas. Chose que n’ont pas faite les Émiratis à Manchester City. Ils sont venus, ils ont installé un board, ils se sont mis en retrait et ils ont accompagné un projet. Et aujourd’hui, ils ont cette Ligue des champions », poursuit Lartiste. Le message est passé...