PSG : Mbappé écarté, il annonce une masterclass de Luis Enrique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé va devoir s'habituer à ce genre de nouvelle. Sur le départ, le joueur français ne dispose plus d'un statut d'intouchable. Conséquence, Luis Enrique n'hésite pas à se passer de ses services lors de certains matches de championnat afin de préparer au mieux la prochaine saison. Une gestion validée par Luis Fernandez, ancien coach du PSG.

Kylian Mbappé pourrait trouver le temps long au PSG. Habitué à enchaîner les rencontres depuis son arrivée en 2017, le joueur de 25 ans n'a jamais autant pris place sur le banc des remplaçants, du moins en championnat. Une volonté de Luis Enrique de préparer la saison prochaine, qui se fera sans Mbappé, en partance pour le Real Madrid. Dans un entretien accordé à Mundo Deporti vo, Luis Fernandez a pris position et défendu l'entraîneur du PSG.

PSG : Après l'OM, il réclame la prise de parole de Mbappé ! https://t.co/jiFNeozMmT pic.twitter.com/CwMli3BNlJ — le10sport (@le10sport) April 2, 2024

Luis Fernandez vole au secours de Luis Enrique

« Je ne comprends pas certains commentaires à l'encontre de Luis... Chacun peut avoir sa propre opinion et je respecte cela, mais vous ne pouvez pas critiquer cet homme. Il fait les choses de la bonne manière, en construisant un groupe. La mentalité, l'attitude, le désir des joueurs ? Il fait quelque chose que j'aimais quand j'étais entraîneur, avoir un groupe où tout le monde peut se sentir important. Chacun peut avoir une chance de montrer ce qu'il sait faire » a déclaré l'ancien coach du PSG.

« Il est normal que Luis Enrique intervienne »