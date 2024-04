Mercato - PSG : Luis Enrique vend la mèche pour son avenir !

Thomas Bourseau

Luis Enrique a débarqué au PSG à l’été 2023 et dispose d’un contrat qui n’expirera qu’en juin 2025. Et alors que Xavi Hernandez devrait quitter son poste d’entraîneur à la fin de la saison, le nom d’Enrique est revenu dans la presse espagnole pour le club dans lequel il a joué et entraîné. Néanmoins, engagé au Paris Saint-Germain, Enrique a lancé un message clair dans sa continuité au sein de la capitale.

Luis Enrique est en lice pour réaliser un triplé historique au PSG cette saison. En effet, disposant d’une avance considérable en Ligue 1 (12 points d’avance sur Brest), d’un ticket pour Lille et la finale de la Coupe de France ainsi qu’une place en quart de finale de la Ligue des champions. Pour autant, l’avenir de Luis Enrique fait couler pas mal d’encre dans la presse à l’instant T.

Luis Fernandez : «Tu as une maison ici à Paris et une à Barcelone…»

Légende du PSG, Luis Fernandez a interrogé Luis Enrique sur le choc imminent en Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone (1/4 de finale aller le 10 avril et le retour le 16). Via beIN SPORTS , Fernandez a lancé ces dernières heures Enrique de la sorte. « Tu vas jouer contre ton ancienne équipe, tu as une maison ici à Paris et une à Barcelone… » . Néanmoins, l’entraîneur du PSG a coupé court à toute spéculation le concernant au sujet de son avenir.

PSG : Mbappé s’en prend directement à Luis Enrique ? https://t.co/UcL6240u2V pic.twitter.com/Hejeo28aP2 — le10sport (@le10sport) April 4, 2024

«Ma maison maintenant, c’est Paris !»