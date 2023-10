PSG : Mbappé critiqué, il déballe tout en direct !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé présente des signes de moins bien sur le plan physique ces derniers temps. Un lien de cause à effet avec sa préparation tronquée par sa présence dans le loft du PSG cet été selon son entourage. Jérôme Rothen a dressé un constat criant sur l’état physique actuel dans lequel se trouve Mbappé.

Ces derniers jours, l’attitude de Kylian Mbappé ainsi que sa performance face à Clermont notamment samedi dernier (0-0) sont deux choses qui font particulièrement parler. Dans la foulée du nul concédé par le PSG sur la pelouse de Clermont, l’éditorialiste de RMC Daniel Riolo faisait savoir que Mbappé était « même en dessous de moyen en ce moment ».

Pas à «100%», le clan Mbappé souligne la préparation non aboutie du joueur cet été

Dans l’édition de lundi de L’Équipe , les proches de Kylian Mbappé ont affirmé qu’il n’était pas à « 100% » de ses capacités physiques et notamment en raison de sa présence dans le loft du PSG pendant trois semaines à la dernière intersaison, moment où le club lui mettait la pression pour qu’il prolonge son contrat courant jusqu’en juin prochain bien que Mbappé avait l’intention de ne pas le faire.

PSG : Sans Messi et Neymar, Mbappé est perdu https://t.co/bSqr65HFxp pic.twitter.com/Sk4hKPhsj1 — le10sport (@le10sport) October 2, 2023

«Quand tu n’as pas la préparation que tu es censé avoir, automatiquement tu le paies»