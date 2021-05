Foot - PSG

PSG : Mauricio Pochettino envoie un message sur la course au titre !

Publié le 15 mai 2021 à 15h25 par La rédaction mis à jour le 15 mai 2021 à 15h27

Alors que le PSG est mal en point dans la course au titre, Mauricio Pochettino affirme que sa seule et unique priorité est de se concentrer sur le match de ses hommes pour l’heure.