Foot - PSG

PSG : Marco Verratti envoie un message clair à Pochettino !

Publié le 10 octobre 2021 à 21h15 par H.G.

Alors que Mauricio Pochettino n’avait pas caché qu’il aimerait maintenant voir Marco Verratti occuper un rôle devant la défense, cela ne semble pas déplaire à l’international italien.

« Les choses changent. Contre les équipes qui pressent haut, Marco (Verratti) a la capacité de bien ressortir les ballons. Son jeu lui permet de s’extirper du pressing et de ressortir proprement. J’aimerai le voir davantage dans cette position », avait dernièrement expliqué Mauricio Pochettino au sujet de Marco Verratti, laissant ainsi entendre que le numéro 6 du PSG pourrait désormais occuper un poste devant la défense plus fréquemment. L’expérience a été tentée contre Manchester City en Ligue des champions (2-0), et le moins que l’on puisse dire est que celle-ci avait été concluante tant l’ancien joueur de Pescara s’était montré sous un excellent jour. Ainsi, Marco Verratti pourrait maintenant être installé plus souvent dans cette disposition, et cela ne semble pas lui poser le moindre soucis.

« Le coach sait qu’il peut me demander de m’adapter aux adversaires »