Foot - PSG

PSG - Malaise : Wanda Nara a fait trembler le vestiaire du PSG !

Publié le 1 décembre 2021 à 23h45 par T.M.

Alors que Wanda Nara n’a pas hésité à exposer au grand jour les infidélités de Mauro Icardi, dans le vestiaire du PSG, on n’aurait pas été serein face à cela. Explications.

Aujourd’hui, les choses se sont calmées entre Mauro Icardi et Wanda Nara. Le couple est d’ailleurs toujours ensemble et tente de passer à autre chose après les derniers événements. Un feuilleton qui avait fait énormément parler dans la rubrique people. En effet, Wanda Nara n’avait pas hésité à révéler au grand public les aventures extra-conjugales de l’attaquant du PSG. Et alors qu’Icardi a envisagé d’incroyables scénarios face à cette situation, au sein du vestiaire parisien, il y aurait également eu certaines répercussions.

« Les joueurs ont paniqué »